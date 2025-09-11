ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮರುಸಿಂಚನ ಯೋಜನೆ: ರಾಜ್ಯದ 27 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:20 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
govt schoolsEducation Department

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT