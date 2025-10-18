ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ದೆಹಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯ

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯ, ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ–ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:48 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರತಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರತಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
FIRNew Delhi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT