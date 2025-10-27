ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯತ್ನಾಳ್.. ನಿಮ್ಮ ಧಮಕಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ: MB ಪಾಟೀಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯತ್ನಾಳರಂತೆ ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MB PatilBasavanagowda Patil Yatnal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT