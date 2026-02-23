ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರಕೃತಿ: ರಾಜ್ಯದ 10 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ 10 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ‘ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕೃತಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕೃತಿ: ತರಗತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾತ್ರಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಲೀಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ, ಕಲಘಟಗಿಯ ಜೋಡಳ್ಳಿ, ಉಡುಪಿಯ ಕೋಟೇಶ್ವರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಳಿಯೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಯಳಂದೂರು, ಉಡುಪಿಯ ಹಕ್ಲಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾದ ಶಾಲೆಗಳು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>