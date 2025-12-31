ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ; ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದಿರಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿಜಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪಿಜಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ.</p>.ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಡೂಡಲ್ ರಚನೆ.ಗಮನಿಸಿ: ಡಿ. 31ರ ರಾತ್ರಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸೇವೆ ಇರಲ್ಲ.<p>ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪಿಜಿಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಪಿಜಿ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪಿಜಿಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಕುಣಿದಾಡುವುದು, ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ.</p></li><li><p>ಕುಡಿದು ಪಿಜಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ.</p></li><li><p>ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪಿಜಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು.</p></li><li><p>ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಿಜಿಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ.</p></li><li><p>ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ.</p></li><li><p>ಪಿಜಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.</p></li></ul>.<p>ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>