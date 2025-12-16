ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು: ರಾಯರಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:12 IST
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಡೇರಿವೆ ಎಷ್ಟು ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈಡೇರದಿರಲು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಬೇಕು
ಕೆ.ಎನ್‌.ರಾಜಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕರೆಮ್ಮ , ಜೆಡಿಎಸ್
Sandur

