ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಸೇರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದವರು ಇವರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:44 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:44 IST
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ

ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ
ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ
ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ

ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ

ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ
ಡಾ.ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ
ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ

ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ


ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ
ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ಧನ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ಧನ್


ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್

ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಎಂ.ಎಸ್‌.ಉಮೇಶ್‌

ಎಂ.ಎಸ್‌.ಉಮೇಶ್‌

ಎಚ್‌.ವೈ. ಮೇಟಿ
ಎಚ್‌.ವೈ. ಮೇಟಿ
