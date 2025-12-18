ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಳ್ಳರಾದ ಪೊಲೀಸರು; ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಮಾಫಿಯಾ ವ್ಯಾಪಕ: ಆರ್‌. ಅಶೋಕ

ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ – ಆರ್‌. ಅಶೋಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೇಗೆ? ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ
Karnataka policeBelagavi sessionKarnataka AssemblyR Ashoka

