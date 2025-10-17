ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನನಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಹೊಣೆ: ಛಲವಾದಿ ಆರೋಪ

ಬೆಂಗಾವಲು ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರತೆ ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:54 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:54 IST
ನಾನು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದವನು. ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್‌ ಬಾಯಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು
ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
Priyank kharge

