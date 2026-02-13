ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ನೆಹರೂ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:09 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Narendra ModiRamalinga ReddyJawaharlal Nehru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT