ರೋಬೊ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಜ್ಜು

ಕಿದ್ವಾಯಿ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರೋಬೋಟ್
ಎಸ್.ರವಿಪ್ರಕಾಶ್
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊಎಂಟ್ರಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ
ಡಾ।ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರೋಬೊ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಕೃತ್ ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದು
ಡಾ.ನಾಗೇಶ್ ಎಸ್.ಎನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಐಜಿಒಟಿ
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು
ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
