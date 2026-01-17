ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

Video | ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಆರಂಭ: ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ತ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 11:07 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 11:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaTigerSurveytiger Project

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT