ದೋಹಾದಲ್ಲಿ 'ತುಳುಸಿರಿ' ವೈಭವ: ತುಳುಕೂಟ ಖತಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆ

<p><strong>ದೋಹಾ, ಖತಾರ್:</strong> ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದ (ICC) ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ತುಳುಕೂಟ ಖತಾರ್, ತನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 'ತುಳುಸಿರಿ' ಎಂಬ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 23, 2026 ರಂದು ದೋಹಾದ ಡಿಪಿಎಸ್ ಎಂಐಎಸ್ ಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭವು ತುಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು.</p><p><strong>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> </p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆನೆ ಕಲಾಕೃತಿ, ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿ ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನಕ ಮತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಶಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂದೇಶ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಜಿ. ಶಂಕರ್, ಹಾಜಿ ಜಕರಿಯಾ ಜೊಕಟ್ಟೆ, ಆಶ್ಲೇ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಹೆಚ್.ಇ. ವಿಪುಲ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿಕಂಥನ್ ಅವರು ತುಳುಕೂಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p><ul><li><p>ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು:</p></li><li><p>ಆಶ್ಲೇ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ತುಳುನಾಡ ಸೇವಾ ತುಡರ್.</p></li><li><p>ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಹಾಜಿ ಜಕರಿಯಾ ಜೊಕಟ್ಟೆ: ತುಳುನಾಡ ಬೊಲ್ಪು.</p></li><li><p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ವಿಶೇಷ ಗೌರವ.</p></li></ul><p>ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 'ನಿರೆಲ್' ಎಂಬ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಶ್ವಿನ್ ದೇವಡಿಗ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೆಗಸಿ' ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಳುಕೂಟದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿತು.</p><p>ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ 'ಗುರುಕಿರಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ 'ತುಳುನಾಡ ನಾದ ಗುರು' ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ 'ತುಳುನಾಡ ಧ್ರುವ ಸಿರಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಗಾಯಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ವೆಂಕಿ, ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಂಗರಾಜನ್ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದರು.</p><p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>