ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ದೋಹಾದಲ್ಲಿ 'ತುಳುಸಿರಿ' ವೈಭವ: ತುಳುಕೂಟ ಖತಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:13 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DubaiDoha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT