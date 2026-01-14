ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ರಾಜ್ಯದ 12 ನದಿಗಳು ಕಲುಷಿತ: ಜೀವನದಿಗಳ ಒಡಲು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 23:33 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 23:33 IST
ನದಿಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ
ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ
