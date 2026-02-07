<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ವಿಟಿಯು) ಘೋಷಿಸಿದ ಎಂಬಿಎ ವಿಭಾಗದ 10 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿವೆ. </p>.<p>ಎಚ್.ಸಿ.ಕಾವ್ಯಾ– ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ (ಚಿನ್ನದ ಪದಕ), ಆರ್.ಪಿ.ಅನನ್ಯಾ (4), ಶಿವಾನಿ ಸೀತಾರಾಮ ನಾಯಕ್ (5), ಬಿ.ಸಿ.ಐಶ್ವರ್ಯಾ (7) ಸ್ಮಿತಾ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ (8), ಸೀಮಾ ಎಚ್. ಜೈನ್ (10) ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2001ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಐಟಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾವೀನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>