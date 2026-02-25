<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಜೊತೆ ತಾವು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರ ಕುರಿತಂತೆ ಮೈಕ್ರೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಗೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>‘ನನಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರ ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಜೊತೆ ಕಾಲಕಳೆದದ್ದು ಹಾಗೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು’ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಆಳ–ಅಗಲ: ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ.ಆಳ–ಅಗಲ: ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್; ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಆಳ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>