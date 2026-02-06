<p><strong>ನೂಕ್ (ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್):</strong> ಆರ್ಕಿಟಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನ್ಯಾಟೊ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕೆನಡಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಅನಿತಾ ಆನಂದ್ ಅವರು ನೂಕ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆನಡಾದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮೇರಿ ಸೈಮನ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಜೀನ್ ನೊಯಲ್ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಜನರಲ್ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p class="bodytext">ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸುಲೆಟ್ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಲು 2024ರಲ್ಲೇ ಕೆನಡಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="bodytext">ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>