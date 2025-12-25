ಚೀನಾದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 20 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪೂರೈಕೆ: ಪೆಂಟಗನ್‌ ವರದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಚೀನಾ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ 20 ‘ಜೆ–10ಸಿ’ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ 16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಚೀನಾ ಒಳಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ’ ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಪೆಂಟಗನ್ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಚೀನಾದ ಸೇನೆ ಪಿಎಲ್ಎ (ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ) ತನ್ನ ವಾಯು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ಬಲ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದೆ.</p><p>‘ಅಂಗೋಲಾ, ಬರ್ಮಾ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿಯಾ, ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ, ಕೆನ್ಯಾ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ, ಸೀಷೆಲ್ಸ್, ಸೊಲೊಮನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ತಾಂಜಾನಿಯಾ, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ವನುವಾಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂಬ ಅಂಶ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಚೀನಾದಿಂದ 25 ‘ಜೆ–10ಸಿ’ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ 36 ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಜತೆ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ‘ಜೆ–10ಸಿ’ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>