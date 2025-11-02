ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ನೃತ್ಯ–ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್</strong>: ಚೀನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ದಿವಂಗತ ಜಿ ಕ್ಸಿಯಾನ್ಲಿನ್ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಆಧಾರಿತ ನೃತ್ಯ–ನಾಟಕ ‘ಆದಿ ಕಾವ್ಯ– ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಂ’ ಅನ್ನು ಚೀನಾದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 50 ಚೀನಿ ಕಲಾವಿದರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಚೀನಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಜಿನ್ ಶಾನ್ಶಾನ್ ಅವರು ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="title">‘ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಗಮ’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. </p>.<p class="title">‘ಭಾರತೀಯ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಗಮ’ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಚೀನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>