ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು: ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ, ತನಿಖೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 25 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಫೆಡರಲ್ ಲಸಿಕೆಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ವರದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲಸಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಇದನ್ನು 'ಶುದ್ಧ ಊಹಾಪೋಹ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಿಡಿಸಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಾಡೆರ್ನಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ 90 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಇ–ಮೇಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>'ಬಯೋಎನ್ಟೆಕ್ ಜತೆಗೂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರು, ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೈರಾಣು ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ವರದಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಫೈಜರ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>'ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಎಫ್ಡಿಎಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನೊವಾವ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಎಫ್ಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಟಿ ಮಕರೇ ಅವರು ಸಿಎನ್ಎನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದಿದ್ದರು.</p><p>'ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಫ್. ಕೆನಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>