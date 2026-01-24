ನ್ಯಾಟೊ ಕುರಿತ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಲಾಗದು: ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

<p><strong>ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್</strong>: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟೊ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಡೆಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ಸನ್ ಶನಿವಾರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪದಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೈನಿಕರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೋರಿದಾಗಲೂ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರ ಜತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಗಳು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡವು. ಅವುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ‘ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್’ಗೆ ಗುರುವಾರ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 457 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡಾ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>