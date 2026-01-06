ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಆನೆ ‘ಕ್ರೇಗ್‌’ ಸಾವು; ದಂತಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ

<p><strong>ಕೀನ್ಯಾ:</strong> ತನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ದಂತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆನೆ ಕ್ರೇಗ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶನಿವಾರ(ಜ.3) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬೋಸೆಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕ್ರೇಗ್, ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವಂತ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ವಿದಾಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕ್ರೇಗ್ 54 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅದು ಅನೇಕ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಂತಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕ್ರೇಗ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕರು ಕೀನ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ‘ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್’ ಬಿಯರ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ‘ಟಸ್ಕರ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕ್ರೇಗ್ ಅನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ ಕ್ರೇಗ್, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಟಸ್ಕರ್ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಗ್ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಪರೂಪದ ಬುಲ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕ್ರೇಗ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಂತವು 45 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೀನ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಂಬೋಸೆಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಕ್ರೇಗ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>