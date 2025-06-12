ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್–ಟ್ರಂಪ್; ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ, ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಗೆ ಪ್ಲೋರಿಡಾದ ಫಾಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಊಟ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲೋನ್, ಲವ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ DODGE ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಮಸ್ಕ್ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಟದ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೇ ಎಲಾನ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>