<p><strong>ಟೋಕಿಯೊ:</strong> ಜಪಾನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತೊಮಿಯಿಚಿ ಮುರಾಯಾಮ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುರಾಯಾಮ (101) ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ನೈರುತ್ಯ ಜಪಾನ್ನ ಒಯಿಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಿಜುಹೊ ಫುಕುಷಿಮಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಾಯಾಮ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದು 1995ರ 'ಮುರಾಯಾಮ ಹೇಳಿಕೆ' ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="title">ಹಿಂದೆ ಅವರು 'ಜಪಾನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮುರಾಯಾಮ ಅವರು ಜೂನ್ 1994ರಿಂದ ಜನವರಿ 1996ರವರೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>