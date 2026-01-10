ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ನಾವು ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನವರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಜೆನ್ಸ್‌ ಫ್ರೆಡರಿಕ್‌

ಸರಳ ಮಾರ್ಗ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ: ಟ್ರಂಪ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:07 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:07 IST
Americagreenland

