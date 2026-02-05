<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 200 ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಔಷದ ನಿಯಂತ್ರಕರು (US Drug Enforcement Administration–DEA) ಈ ಪೀಡಿಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ‘Operation Meltdown‘ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಅಕ್ರಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರದ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿಇಎ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಂಟು ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಇಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಕಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸಿದ ಆರು ಜನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ (ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ) ಹಾಗೂ 4 ಜನ ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನುಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಡಿಇಎ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>