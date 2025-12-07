ಶಾಂಘೈ: ಭಾರತದ ಹೊಸ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್</strong>: ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವತ್ ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಾಂಗ್ನಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಡಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 1,436 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವು ಹಿಂದಿನದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಡಿ.8ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಚೀನಾದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮೂಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶಾಂಘೈ ಪ್ರದೇಶವು ಯಿವು ಪಟ್ಟಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ.</p>.<p>‘ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯು ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಶಾಂಘೈನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚೀನಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತರರು ಸೇರಿದಂತೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>