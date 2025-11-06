ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ: ಮಮ್ದಾನಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಹರ್ಷ

ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:05 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:05 IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ನೂತನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ಚೌಹಾಣ್  (ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)
ಮಮ್ದಾನಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಲಸಿಗರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ
ದಿಲೀಪ್ ಚೌಹಾಣ್ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಫಂಡ್ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಂಘಟನೆ
