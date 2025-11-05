ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಮ್ದಾನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಮೇಯರ್‌: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ

ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ
ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಚುನಾಯಿತ ಮೇಯರ್‌
ಟ್ರಂಪ್‌ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ರಿ‍ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಪಕ್ಷದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ
ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟ್ರುಥ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ   
