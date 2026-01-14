<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಬೆದರಿಕೆಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಳವಳಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ‘ಪ್ಲೇಬುಕ್"’ಮತ್ತೆ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>'ಇರಾನ್ ಕುರಿತಾದ ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಯು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಯೋಜಿತ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ನೆಪ ಹುಡುಕುವ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ’ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಕೆಲವರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದಡಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.</p><p> ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರಿ. ಈಗ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ, ಇರಾನಿನ ರಾಜಧಾನಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಹ್ರಿಜಾಕ್ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಶವಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಜನರು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ.</p>.ಸುಂಕ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>