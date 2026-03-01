ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇರಾನ್‌ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ: ಪ್ರತೀಕಾರದ ಶಪಥ

ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಾವು
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:55 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:55 IST
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕ್‌ಪೋರ್‌
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕ್‌ಪೋರ್‌
ಅಲಿ ಶಮ್‌ಖಾನಿ
ಅಲಿ ಶಮ್‌ಖಾನಿ
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರಂದತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ವೀರ ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಜನರು ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
-ಅಲಿ ಲರಿಜಾನಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರಾನ್‌
USIsraelIranAyatollah Ali KhameneiIran–Israel war

