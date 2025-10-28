ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಮೂವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ: ಇಸ್ರೇಲ್

ಎಪಿ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:58 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Israel

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT