ಮೂವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ: ಇಸ್ರೇಲ್

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ:</strong> ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಉಗ್ರರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಡುಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಉತ್ತರದ ಜೆನಿನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸನಿಹದ ಗುಹೆಯೊಂದರಿಂದ ಉಗ್ರರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಂಡುಕೋರರು ಅಡಗಿದ್ದ ಗುಹೆಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೇನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.</p>