ಒತ್ತೆಯಾಳು ಅವಶೇಷ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಇಸ್ರೇಲ್‌

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ</strong>: ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಒತ್ತೆಯಾಳುವಿನ ಅವಶೇಷ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕದನ ವಿರಾಮ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ 15 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಅವಶೇಷ ಹಸ್ತಾಂತರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 12 ಮೃತದೇಹಗಳ ಅವಶೇಷ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>ಹಮಾಸ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್– ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಸುಮಾರು 51 ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಮೃತದೇಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅನುಮತಿಸಲ್ಲ</strong></p>.<p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್– ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಟರ್ಕಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಗಿಡಿಯಾನ್ ಸಾರ್ ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>