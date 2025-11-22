ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ 17 ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಹತ್ಯೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:14 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಮ್ದಾನಿ – ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿ: ಮತ್ತದೇ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಮ್ದಾನಿ – ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿ: ಮತ್ತದೇ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತು
ಮಮ್ದಾನಿ – ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿ: ಮತ್ತದೇ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಿಒಕೆ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ರಾಜಾ ಫೈಸಲ್ ಆಯ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಿಒಕೆ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ರಾಜಾ ಫೈಸಲ್ ಆಯ್ಕೆ
ಪಿಒಕೆ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ರಾಜಾ ಫೈಸಲ್ ಆಯ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 15 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 15 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: 15 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ: 12 ಜನ ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ: 12 ಜನ ಸಾವು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ: 12 ಜನ ಸಾವು
PakistanTerroristTerrorists Killed

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT