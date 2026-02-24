ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ | ಎಲ್‌ ಮೆಂಚೊ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರ: 74 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆ

ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ 27 ಯೋಧರು, 46 ಆರೋಪಿಗಳು, ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರ ಸಾವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:26 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:26 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MexicoDrug trafficking

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT