<p><strong>ಕೇಪ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ (ಅಮೆರಿಕ):</strong> ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ(ಐಎಸ್ಎಸ್) ನಾಸಾ ಗುರುವಾರ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿದ ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ತೆರವು ಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 7ರಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಗಗನನೌಕೆ, 11 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಗೋ ಬಳಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿಯಿತು. </p>