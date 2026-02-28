ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಡಿಪಾಟಲು...

<p><strong>ಕಠ್ಮಂಡು:</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತ ದೇಶ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜೆನ್–ಜಿಗಳ (ಯುವಪಡೆ) ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. </p><p>ರಾಜತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೆನ್–ಜಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಡಳಿತರೂಢ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ನೇಪಾಳ ಫೆಡರಲ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾಗಿರುವ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ 275 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು 1.89 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. </p><p>ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...</p>.<h2><strong>1. ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong></h2><p>ನೇಪಾಳದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪಕ್ಷ ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. 1940ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಪಕ್ಷ ರಾಜತಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. </p><p>ನೇಪಾಳದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪರ ಇರುವ ಈ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p>ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಯೀರಾಲ, ಶೇರ್ ಬಹದ್ದೂರ ದೆಬ್ಬಾ, ಸುಶೀಲ ಕೊಯೀರಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೆಸಿದ ನಾಯಕರು.ಇವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು:</strong> ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ</p>.<h2>2. ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ನೇಪಾಳ (ಸಿಪಿಎನ್–ಯುಎಂಎಲ್)</h2><p>ಯುಎಂಎಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಿಪಿಎನ್ ಕೂಡ ನೇಪಾಳದ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ಧೋರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಲವು ಸಲ ಯುಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧವ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಎಂಎಲ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು</strong>: ಎಡ ಪಂಥೀಯ ಧೋರಣೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷ</p>.<h2>3. ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ನೇಪಾಳ (ಮಾವೋವಾದಿ)</h2><p>ಸಿಪಿಎನ್–ಎಂ ಪಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕಂಡ ಈ ಪಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಚಂಡ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪ ಕಮಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ರಾಂ ಭಟ್ಟರಾಯ್ ಸಿಪಿಎನ್–ಎಂ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಂಡ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ಟರಾಯ್ ಅವರ ಬೌದ್ಧ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು:</strong> ಎಡ ಪಂಥೀಯ ಧೋರಣೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷ</p>.<h2>4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ (ಆರ್ಎಸ್ಪಿ)</h2><p>ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಆರ್ಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಎಸ್ಪಿ ಹೊಸ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷ ಎಡ ಪಂಥೀಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳು ಯುವಜನರು ಆರ್ಎಸ್ಪಿ ಕೈಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ರಾಬಿ ಲಮಿಚ್ಛಾನೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ಯಲ್, ಶಿಶಿರ್ ಖಾನಲ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬಿ ಲಮಿಚ್ಛಾನೆ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ರಾಬಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು.</p><p>2022ರಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ರಾಬಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು:</strong> ಸಮಾಜವಾದಿ ಧೋರಣೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷ</p>.<h2>5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ (ಆರ್ಪಿಪಿ)</h2><p>ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರ್ಪಿಪಿ ಪಕ್ಷವು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ರಾಜತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ವೈಚಾರಿಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಮಲ್ ಥಾಪ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಲಿಂಗ್ಡೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು:</strong> ಹಿಂದುತ್ವ ಹಾಗೂ ಬಲ ಪಂಥೀಯ ಧೋರಣೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷ</p>.<p>ನೇಪಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪೃಥ್ವಿ ನಾರಾಯಣ ಶಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜತಂತ್ರದಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸವಾಲಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ನೇಪಾಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೇನಾ ಭದ್ರತೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ಶಿಫಾರಸು.6 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ; ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>