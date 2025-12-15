ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಾನಿಯ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಕಾರಕ ವಂಶವಾಹಿ ಪತ್ತೆ: 200 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಂಶವಾಹಿ ರೂಪಾಂತರ ಪತ್ತೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
Sperm Donor

