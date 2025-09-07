ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: ಒಬ್ಬ ಸಾವು

ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:02 IST
CricketPakistanBlast

