ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 17 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:29 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಮಂದಿ ಸಾವು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಮಂದಿ ಸಾವು
PakistanRain

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT