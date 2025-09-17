ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
75ನೇ ಜನ್ಮದಿನ | ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ; ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಮುಖಂಡರು

ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:46 IST
ಮೋದಿ ನಮಗೆ ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ’. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತ–ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲಿ
ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ  ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು
‘ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೊನಿ, ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ
‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದು ಅತೀವ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈಗಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರಂಥ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು
ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌, ಬ್ರಿಟನ್‌ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಭಾರತ– ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ
ಆಂಥೊನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.  ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅನುರಾ ಕುಮಾರ ದಿಸ್ಸನಾಯಕೆ  ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್  ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ
ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವವು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅವರು ನವ ಭಾರತದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜನಾಥ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ   
ಮೋದಿ ಅವರು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ  ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ದೇಶ ಮೊದಲು’ ಎನ್ನುವ ಅವರ  ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಅಮಿತ್‌ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ 
