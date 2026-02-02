ರಫಾ ಗಡಿ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ

<p><strong>ಕೈರೋ</strong>: ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವಿನ ರಫಾ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರಷ್ಟೇ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. </p>.<p>ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗಡಿದಾಟಲಿಲ್ಲ. ‘ಮೊದಲ ದಿನ 50 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರು ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ’ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ನ 20 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಗಾಜಾವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗಾಜಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಜಾದಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕ ಸಾವು: ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ವಸತಿಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>