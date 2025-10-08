<p><strong>ಕೀವ್:</strong> ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಡಿಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಳಿಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು, ಬೆಳಕು, ಶಾಖವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಸ್ಕೊ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದೆ.</p>.<p>ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಾವು ಉಕ್ರೇನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪೂರೈಕೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ 53 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>