ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್‌ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ

<p><strong>ಜಿನೀವಾ</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಚರ್ಚೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಚರ್ಚೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ರುಸ್ಟೆಮ್ ಉಮರೊವ್ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿವೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು 28 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಜಿನೀವಾದ ಸಭೆಯು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿ, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಉಕ್ರೇನ್ ಜತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿತ್ತು. </p>