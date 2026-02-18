ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್‌ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:56 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುಟಿನ್‌
ಪುಟಿನ್‌
Russia Ukraine ConflictUKRAINEAmerica

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT