ಉಕ್ರೇನ್‌ ಡ್ರೋನ್‌: ಮಾಸ್ಕೋದ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ:</strong> ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾರಿಸಿದ 11 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಸ್ಕೊದ ನಾಲ್ಕೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ದೊಮೊಜೆದೊವ, ವ್ನುಕೊವೊ, ಝುಕೊವ್ಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಶೆರೆಮೆತ್ಯೆವೊ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ರೊಸಾವಿಟಾಟ್ಸಿಯಾ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಸಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಸರ್ಜಿ ಸೋಬ್ಯಾನಿನ್ ಹೇಳಿದರು. </p>