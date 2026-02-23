<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದ<br>ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹ್ಯಾನೆ ವೆಂಡೆವಿಂಕೆಲ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದ್ದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೆಪಿಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐಟಿಎಫ್ ಮಹಿಳಾ ಓಪನ್ ಡಬ್ಲ್ಯು 100 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ 6–0, 6–1 ರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 124ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರುವ ವೆಂಡೆವಿಂಕೆಲ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಆಧಿಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ 57 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿ 100 ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹14 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪುಣೆಯ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ 53 ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ₹7.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಷ್ಣವಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 690ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೆಂಡೆವಿಂಕೆಲ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಮುರಿದು ಬಲುಬೇಗ 3–0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಫೋರ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ಎಸಗಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದರು.</p><p>‘ನನಗೆ ಅವರ (ಅಡ್ಕರ್) ಆಟ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವೆಂಡೆವಿಂಕೆಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p><p>‘ನನಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆ. ನನ್ನ ಆಟದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ’ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>