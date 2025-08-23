ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರನಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಪಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:27 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:27 IST
