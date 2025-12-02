ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ರೀಲಂಕಾ | ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ: ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 410ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ರಾಯಿಟರ್ಸ್
ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:31 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:31 IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬದುಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು   –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬದುಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು   –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
