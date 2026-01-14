<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಈಗ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನೆರವಾದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮೂಲದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೆಹದಿ ಯಾಹ್ಯಾನೆಜಾದ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಹ ಸೇವೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಯಾಹ್ಯಾನೆಜಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಳಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದಮನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.</p> .ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.ದಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಇರಾನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>