ಸುಡಾನ್: ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿಗೆ 24 ಮಂದಿ ಸಾವು

<p>ಕೈರೊ: ಕೇಂದ್ರ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶ ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅರೆ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಗುಂಪು ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಡೊಫನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಹಾದ್ ನಗರದ ಸಮೀಪ ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸುಡಾನ್ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸುಡಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು (ಎಸ್ಎಎಫ್) ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಫ್(ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸಪೊರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್) ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈವರೆಗೆ 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆರವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>